Угода збільшить частку американського скрапленого газу в країні з 0,6% до 10%.

Державні нафтопереробні заводи Індії підписали свою першу довгострокову угоду зі США про імпорт 2,2 мільйона тонн скрапленого газу з наступного року.

Це може посприяти укладанню торговельної угоди між Вашингтоном та Нью-Делі та суттєво збільшити експорт американського газу в Індію, повідомляє Bloomberg. За словами міністра нафти Індії Хардіпа Пурі, угода збільшить частку американського скрапленого газу в країні з 0,6% до 10%.

У цьому контексті видання зазначає, що споживання скрапленого газу в Індії за останнє десятиліття зросло на 74% завдяки кампанії прем'єр-міністра Нарендри Моді, спрямованої на допомогу бідним домогосподарствам у переході з біомаси на більш чисте паливо для приготування їжі.

Як угода між США та Індією повʼязана з митами Трампа

Журналісти називають укладену угоду стратегічним кроком, спрямованим на посилення енергетичних зв’язків між Індією та США, оскільки Нью-Делі прагне укласти торговельну угоду з Вашингтоном з метою зниження мит на індійські товари, які постачаються на американський ринок.

Мита були запроваджені президентом США Дональдом Трампом, "частково в якості відплати за індійські закупівлі російської нафти". Видання наголошує, що під удар потрапили більше половини індійських товарів, що експортуються на американський ринок, що, на думку журналістів, може зруйнувати виробничі амбіції Індії.

У публікації зазначається, що офіційні особи в Нью-Делі нещодавно висловили обережний оптимізм щодо укладання угоди.

"Індія вже давно розглядає можливість закупівель у США", – заявив журналістам у понеділок федеральний міністр торгівлі Індії Раджеш Агарвал.

Завершення торговельної війни між США та Індією

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня набули чинності збільшені вдвічі мита президента США Дональда Трампа на товари з Індії. Підвищення мит офіційно пояснили залежністю Індії від російської нафти, однак воно відбулося на тлі провалу торговельних перемовин між Вашингтоном та Нью-Делі.

Зі свого боку, індійські посадовці заявили, що не будуть відмовлятися від російської нафти.

Разом з тим, згодом президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація продовжує торговельні переговори з Індією, щоб усунути наявні бар'єри. Нью-Делі 25 вересня заявило про готовність відмовитися від закупівлі російської нафти.

Запровадження США санкцій проти російських нафтових гігантів "Лукойла" та "Роснефти" прискорило цей процес, а президент США Дональд Трамп заявив, що Нью-Делі відмовилося від російської сировини.

