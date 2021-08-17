Для побутових споживачів з обсягом споживання понад 250 кВт-год на місяць ціна залишиться на рівні діючого до цього тарифу в 1,68 грн за кВт-год.

Кабінет міністрів України опублікував постанову про тарифи на електричну енергію для населення та низки інших споживачів, які діятимуть з 1 жовтня.

Постанова № 859 від 11 серпня 2021 року опублікована на сайті Уряду 16 серпня.

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Згідно з документом, Кабмін зафіксував ціну електроенергії для побутових споживачів на рівні 1,44 грн за кВт-год при обсязі споживання не більше 250 кВт-год на місяць включно з 1 жовтня 2021 року до 30 квітня 2022 року.

При цьому для побутових споживачів з обсягом споживання понад 250 кВт-год на місяць ціна залишиться на рівні чинного до цього тарифу в 1,68 грн за кВт-год за весь обсяг споживання.

Уряд закріпив тариф в 1,68 грн за кВт-год для колективних побутових споживачів, гуртожитків, що розраховуються за електроенергію за загальним лічильником в частині споживання електроенергії фізичними особами для власних потреб, виключаючи професійну та господарську діяльність.

Тариф у розмірі 1,68 грн за кВт-год був закріплений за дачними та дачно-будівельними кооперативами, садовими товариствами, гаражно-будівельними кооперативами на технічні цілі та освітлення території.

Крім того, Кабмін відніс до категорії споживачів, які отримують електрику за фіксованою ціною, юридичні особи, які здають житло для внутрішньо переміщених осіб, і релігійні організації.

Згідно з постановою уряду, при наявності двозонних лічильників споживачі оплачують половину ціни за період з 23:00 до 7:00, при наявності тризонних лічильників – 1,5 фіксованої ціни з 8:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00 і 0,4 цієї ціни – з 23:00 до 7:00. У всіх інших часових проміжках сплачується повна ціна.

Тариф на електроенергію: що необхідно знати

11 серпня Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою тариф на електроенергію для населення знижується до 1,44 грн за кіловат-годину, якщо домогосподарства споживають менше ніж 250 кіловат-годин на місяць.

28 липня президент Володимир Зеленський спростував інформацію про підвищення з 1 серпня тарифів на електроенергію для населення.

29 червня Кабмін в черговий раз продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня. Пізніше Кабмін продовжив термін дії постанови про чинну модель покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії ще на один місяць – до 31 серпня 2021 року.

З 1 січня Кабмін скасував пільгову ціну на електрику в розмірі 90 копійок за перші 100 кВт-год, яка поширювалася на всіх споживачів.

Автор: Ганна Бредіхіна