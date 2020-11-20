Новим главою відомства призначений заступник міністра енергетики Юрій Бойко.

Кабмін звільнив виконувача обов'язків міністра енергетики Ольгу Буславець і призначив на цю посаду заступника міністра енергетики Юрія Бойка.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Читайте такожБундестаг відмовився підтримати "Північний потік-2"

"Вітаю з призначенням нового в.о. міністра енергетики Юрія Миколайовича Бойка. Не плутати з лідером ОПЗЖ Юрієм Анатолійовичем Бойком", - написав він.

Агентству УНІАН Герус підтвердив, що відповідне рішення про звільнення чинного в.о. голови Міненерго Ольги Буславець прийняв уряд.

На сайті Кабміну повідомляється, що 20 листопада на позачерговому засіданні уряду ухвалено рішення про визнання таким, що втратив чинність, розпорядження Кабінету міністрів України №604 про тимчасове покладення виконання обов'язків міністра енергетики на Буславець О.А.

«Тимчасове виконання обов'язків міністра енергетики покладено на Бойка Юрія Миколайовича, який до цього працював заступником міністра. Під час засідання уряду прем'єр-міністр подякував Ользі Буславець за зміни, які вдалося реалізувати в ці непрості для країни місяці», - сказано в повідомленні.

За інформацією прес-служби Кабміну, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Ольга Буславець залишається працювати в урядовій команді.

Що передувало

27 травня Кабінет Міністрів України схвалив постанову, згідно з якою функції міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища поділяються на два відомства.

Міністерство екології виділено в окреме відомство, а Міністерство енергетики продовжить функціонувати на колишній основі.

16 квітня Кабінет Міністрів України призначив Ольгу Буславець на посаду першого заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища для виконання обов'язку глави Міністерства.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Бредіхіна Ганна