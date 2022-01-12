Кабінет міністрів прийняв постанову, якою визначив механізм обов'язкового продажу 20% гази власного видобутку виробникам соціально значущих продовольчих товарів.
Як передає кореспондент УНІАН, уряд затвердив порядок організації та проведення біржових торгів з продажу природного газу власного видобутку для задоволення потреб суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають суттєве соціальне значення.
"Це надасть можливість безперебійних поставок газу власного видобутку для виробництва таких товарів", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.
Таким чином, газовидобувні компанії зобов'язані реалізувати на біржі в межах 20% газу, видобутого в Україні в період дії карантину, але не довше ніж до 1 травня 2022 року.
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Основними покупцями будуть кінцеві споживачі - виробники соціальних сортів хліба, борошна, молока, олії, яєць, курятини, перелік яких затвердить Мінекономіки.
Виробники продуктів і ціни на газ:
Наприкінці грудня виробники харчових продуктів заявили, що через надвисокі ціни на газ вони перебувають на межі виживання.
18 грудня екс-голова Верховної Ради, позафракційний депутат Дмитро Разумков заявив, що "Укрхлібпром" направив звернення до президента Володимира Зеленського і Кабміну, в якому виробники хліба попросили забезпечити соціальну ціну на газ, оскільки через високу вартість газу собівартість хліба також буде високою, і відповідно він буде дорого коштувати.
Якщо ціна на газ залишиться високою, то підприємствам галузі буде невигідно працювати, і вони будуть зупиняти виробництво.
24 грудня 2021 року в асоціації "Укркондпром" заявили про ймовірність припинення роботи підприємств харчової галузі через надвисокі ціни на газ.
Ціна на газ:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.