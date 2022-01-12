Це надасть можливість безперебійних поставок газу власного видобутку для виробництва хліба, борошна, молока, олії та інших продуктів.

Кабінет міністрів прийняв постанову, якою визначив механізм обов'язкового продажу 20% гази власного видобутку виробникам соціально значущих продовольчих товарів.

Як передає кореспондент УНІАН, уряд затвердив порядок організації та проведення біржових торгів з продажу природного газу власного видобутку для задоволення потреб суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, що мають суттєве соціальне значення.

"Це надасть можливість безперебійних поставок газу власного видобутку для виробництва таких товарів", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Таким чином, газовидобувні компанії зобов'язані реалізувати на біржі в межах 20% газу, видобутого в Україні в період дії карантину, але не довше ніж до 1 травня 2022 року.

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Основними покупцями будуть кінцеві споживачі - виробники соціальних сортів хліба, борошна, молока, олії, яєць, курятини, перелік яких затвердить Мінекономіки.

Виробники продуктів і ціни на газ:

Наприкінці грудня виробники харчових продуктів заявили, що через надвисокі ціни на газ вони перебувають на межі виживання.

18 грудня екс-голова Верховної Ради, позафракційний депутат Дмитро Разумков заявив, що "Укрхлібпром" направив звернення до президента Володимира Зеленського і Кабміну, в якому виробники хліба попросили забезпечити соціальну ціну на газ, оскільки через високу вартість газу собівартість хліба також буде високою, і відповідно він буде дорого коштувати.

Якщо ціна на газ залишиться високою, то підприємствам галузі буде невигідно працювати, і вони будуть зупиняти виробництво.

24 грудня 2021 року в асоціації "Укркондпром" заявили про ймовірність припинення роботи підприємств харчової галузі через надвисокі ціни на газ.

Ціна на газ: