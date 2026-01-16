Китай раптово припинив імпорт електроенергії з Росії: у чому причина

Російський постачальник електрики до Китаю запевняє, що Москва та Пекін не збираються розривати контракт.

Китай припинив імпорт електроенергії з Росії. Пекіну начебто не сподобалася ціна за російські кіловати, повідомляє Reuters з посиланням на джерела російських ЗМІ.

Зазначається, що вартість електроенергії в РФ вища, порівняно з внутрішніми цінами в Китаї. Тобто Піднебесна не проти купівлі російських кіловатів, але за якомога нижчою ціною.

Чи буде Росія надалі постачати електроенергію до Піднебесної - поки не зрозуміло. Російський постачальник електроенергії до Китаю, компанія "Інтерао", заявила, що переговори тривають, і жодна зі сторін не планує розривати контракт.

"Наразі сторони активно вивчають можливості торгівлі електроенергією… Китайська сторона, з якою ми перебуваємо в постійному контакті, також не виявляла зацікавленості в розриві контракту", - зазначили у компанії.

Водночас Міністерство енергетики Росії повідомило Reuters, що пріоритет для енергетичного відомства - задоволення зростаючого попиту на електроенергію на Далекому Сході РФ. При цьому російські чиновники не проти відновити постачання до Китаю, але на вигідних умовах.

"Росія може відновити експорт електроенергії до Китаю, якщо отримає відповідний запит від Пекіна, і якщо будуть досягнуті взаємовигідні умови співпраці", - зазначили у Міненерго РФ.

Російське енергетичне відомство не уточнює, хто саме ухвалив рішення про припинення постачання - Китай чи Росія.

Reuters зазначає, що контракт на постачання електроенергії підписали ще у 2012 році. Він передбачає постачання до Китаю близько 100 мільярдів кіловат-годин протягом 25 років. Однак в останній час експорт електроенергії з Росії до Китаю почав падати. Якщо у 2022 році РФ експортувала до Піднебесної 4,6 мільярда кВт-год на рік, то у 2023 році цей показник впав до 3,1 млрд КвТ-год, а за перші дев'ять місяців 2025 року постачання обвалилося до 0,3 млрд Квт-год.

Торгівля Росії з Китаєм - останні новини

Товарообіг між Китаєм з Росією у 2025 році впав вперше за останні п'ять років. Минулого року цей показник склав 1,63 трильйона юанів (234 мільярди доларів), а спад відбувся на тлі падіння попиту на китайські автомобілі в Росії та зменшення вартості російської сирої нафти, імпортованої Китаєм. При цьому РФ добряче переплачує за товари подвійного призначення з Піднебесної.

Разом з тим, за даними Bloomberg, експорт СПГ з Росії до Китаю в листопаді 2025 року досяг рекордного рівня. Покупці не зважали на ризик західних санкцій, аби отримати дешеве "блакитне паливо".

