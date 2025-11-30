За товари подвійного призначення Москва платить Пекіну втридорога.

У Китаї зростають ціни на експорт для покупців із Росії. Насамперед це стосується товарів подвійного призначення, йдеться в дослідженні Інституту економік, що розвиваються, Банку Фінляндії (BOFIT). Про це пише видання Fortune.

Згідно зі звітом BOFIT, середня ціна, яку Росія платила за китайський експорт санкціонованих товарів, зросла на 87% у період з 2021 по 2024 рік. Особливо збільшилася вартість шарикопідшипників, які входять до списку високопріоритетних товарів Європейського союзу і є критично важливими в російському збройовому секторі.

"Вартість експорту китайських шарикопідшипників у Росію з 2021 по 2024 рік зросла на 76%, обсяг експорту фактично скоротився на 13%", - ідеться в матеріалі. Тобто йдеться про подвоєння ціни за одиницю продукції. Ба більше, у категорії конічних роликопідшипників ціна за одиницю, згідно з дослідженням, зросла майже вчетверо.

Також видання зазначає, що загальний обсяг двосторонньої торгівлі між Росією і Китаєм за перші дев'ять місяців 2025 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, впав на 9%. Водночас у період із 2020 до 2024 року обсяг торгівлі зріс більш ніж удвічі.

У Банку Фінляндії підсумували, що проілюстровані приклади про вартість китайських товарів подвійного призначення вказують на успіх у стримуванні РФ за допомогою торгових санкцій.

Fortune доповнює, що ще однією країною, яка змогла домогтися підвищення цін для Росії, є Туреччина. Порівняно з іншими видами експорту, ціни на турецькі товари подвійного призначення для РФ зросли аж до 55%.

Європа розробляє 20-ий пакет санкцій проти РФ

Як повідомляв УНІАН, у Європейському Союзі обговорюють черговий удар проти агресивної політики РФ - йдеться про 20-й пакет санкцій. Однак за даними Politico, який посилається на коментар європейського чиновника, зараз це питання "не є пріоритетом". Інший співрозмовник видання зазначив, що Єврокомісія почне пропонувати ідеї приблизно в січні.

Тим часом Росія, на тлі санкцій США щодо нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть", пропонує індійським нафтопереробним заводам купити "чорне золото" марки Urals за найнижчою ціною. Таким чином, чинні санкції опускають нафту РФ і вартість перевезень до рекорду, пише Bloomberg.

