Раніше Путін заявив, що основна проблема у російсько-китайській торгівлі – це взаємні платежі.

Китайський експорт до Росії в листопаді обвалився, відзначивши тим самим перше падіння за чотири місяці. Про це з посиланням на дані китайської митниці повідомляє Reuters.

У порівнянні з 2023-м, поставки до РФ у листопаді знизились на 10,5%. Імпорт з Росії за той же період продемонстровав падіння в юанях на 7,4%, тоді як у жовтні падіння склало 4,3%.

У китайському митному відомстві не надали розбивку по товарах, проданих в РФ або куплених у Росії. Зазначимо, що в жовтні китайський експорт до РФ зріс на 24%, тоді як у вересні зростання склало майже 16%.

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Російсько-китайські платежі

На початку грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що основною проблемою для російсько-китайської торгівлі є взаємні платіжні розрахунки. За його словами, зараз центральні банки обох країн працюють над вирішенням проблеми.

Втім, невідомо, чи справді Пекін буде намагатись вирішити це питання, адже торгівля з РФ може обернутись для Китаю новими економічними обмеженнями з боку Заходу.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що Bank of China – четвертий за розміром активів банк КНР – почав блокування переказів в юанях з країн, які РФ використовує для закупівлі товарів та обладнання.

Як тоді повідомлялось, компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів не вдалось перевести юані з казахстанського банку "‎ЦентрКредит"‎ до китайської фінустанови Chouzhou Commercial.

А ще раніше, у серпні, росіяни поскаржились, що платежі на мільярди юанів "‎зависли"‎, оскільки банки КНР почали припиняти операції з РФ.

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