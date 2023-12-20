Ці зміни ще більше ускладнять спроби російських експортерів обійти цінову межу.

Коаліція під керівництвом США, що вводить цінову межу на російську нафту, оголосила в середу про зміни у своєму режимі дотримання вимог, які, за словами Міністерства фінансів, ускладнять російським експортерам обхід обмеження, повідомляє Reuters.

"Ці зміни ще більше ускладнять спроби російських експортерів обійти цінову межу, обманюючи постачальників послуг коаліції, і ще більше підвищать витрати для будь-яких російських експортерів, які потребують першокласних послуг, але не бажають продавати нафту нижче верхньої межі", - йдеться в повідомленні Мінфіну.

Агентство Reuters повідомляє, що США в середу ввели нові санкції, пов'язані з Росією, спрямовані проти підприємств в Гонконзі і Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Обмеження на торгівлю російською нафтою

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну на частку "сірого флоту" вперше припало більше половини експорту нафти з РФ. Саме "сірий флот" допоміг Москві пережити шок від великих західних санкцій, введені рік тому, коли ЄС заборонив імпорт російської нафти в країни блоку, а група промислово розвинених країн G7 ввела обмеження для тих, хто хоче її імпортувати.

Видання Financial Times пише, що хоча ембарго ЄС виявилося ефективним, перекривши більшу частину поставок в блок, Західні чиновники визнали, що через 12 місяців майже нічого з російської нафти, що надходить до нових покупців, не продається за ціною нижче 60 доларів за барель.

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