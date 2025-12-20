Наразі у Миколаєві курсують тролейбуси з автономним ходом.

Внаслідок російської дронової атаки по енергетичній інфраструктурі без світла залишився Миколаїв та населені пункти кількох районів області.

Як повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, вночі росіяни масовано атакували "Шахедами" критичну інфраструктуру області, внаслідок чого сталося знеструмлення населених пунктів у Баштанському, Миколаївському та Вознесенському районах.

"З ночі усі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури працюють на генераторах та альтернативних джерелах живлення. Забезпечуємо роботу опалення, водопостачання та водовідведення. Проводимо заходи щодо сталості мобільного зв'язку", - сказав Кім.

Він додав, що усі служби працюють в посиленому режимі. Крім того, внаслідок атаки у Миколаєві пошкоджено 7 гаражів, два легкових автомобілі та трактор. Люди не постраждали.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що без електроенергії залишився обласний центр. У Миколаєві розгорнуті пункти незламності, в визначені адреси точок видачі води, які працюють під час вимкнення електроенергії. За словами міського голови, медичні заклади працюють у штатному режимі.

"На маршрутах курсують тролейбуси з автономним ходом до 20 км, що дозволяє забезпечувати перевезення навіть за складних умов. Не припиняли свою роботу автобуси та маршрутні таксі", - підкреслив Сєнкевич.

Атаки росіян на південь України

Як писав УНІАН, у ніч на 19 грудня, армія РФ атакувала Одесу дронами, через влучання у великій частині міста зникло світло, опалення та вода. За даними прокуратури, внаслідок атаки в Одесі та області пошкоджено енергетичну інфраструктуру, адміністративну будівлю, багатоповерхівки, автомобілі, гаражі. Постраждала 58-річна жінка, яку госпіталізовано.

