Дати подачі тепла в кожному регіоні будуть залежати від погоди.

Українці з нетерпінням очікують початку опалювального сезону, адже в багатьох квартирах вже холодно. Як правило, тепло в батареї подають на початку або середині жовтня. Опалення включають з початком перших тривалих заморозків.

Коли включать опалення у 2021 році

Кожен регіон сам визначає початок опалювального сезону, оскільки він залежить від погоди. Якщо середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль не перевищує + 8 градусів, то в регіоні подають тепло.

У школах, дитячих садках і лікарнях тепло можуть включити раніше, ніж в житлових будинках. Найближчим часом опалення включати не будуть, оскільки в Україні очікується потепління. Конкретні дати подачі тепла ми оголосимо на УНІАН.

Скільки платитимемо за тепло

Українців попередили, що тарифи на опалення з 1 жовтня можуть вирости. Ціна за кубічний метр газу складе приблизно 9 грн. Залежно від регіону, ціна на газ може зрости на 15-40%.

Автор: Катерина Пулатова