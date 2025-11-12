"‎Лукойл"‎ може втратити 15-17% усього видобутку вуглеводнів.

Акції компанії "Лукойл" продовжують дешевшати на Московській біржі четвертий тиждень поспіль на тлі американських санкцій і зірваної угоди з продажу іноземних активів компанії. Про це повідомляє The Moscow Times.

На торгах у середу папери "Лукойла" падали до 4900 російських рублів за штуку – найнижчого рівня за останні два з половиною роки. За день котирування компанії обвалилися на 4,6%, з початку тижня – на 7,4%, а з 23 жовтня, коли були введені санкції, – на 18,6%.

В результаті ринкова капіталізація найбільшої приватної нафтової компанії РФ зменшилася на 777 мільярдів рублів (9,6 мільярда доларів).

Компанія "Лукойл" стала лідером за зниженням серед "блакитних фішок" на біржі. Інвестори вважають, що через санкції компанії не вдасться вийти з іноземних активів без істотних втрат.

"Лукойл" втрачає позиції

Аналітики зазначають, що "Лукойл" зіткнувся з практично повним паралічем на зарубіжних ринках.

На думку фахівців, російська компанія може втратити активи на 14 млрд євро після блокування США спроби швейцарського трейдера Gunvor придбати Lukoil International.

Компанія має час до 21 листопада, аби продати або списати свої міжнародні активи, тоді як західні компанії поспішають виконати вимогу США щодо розірвання зав’язків з російською стороною.

Повідомлялося, зокрема, що Румунія повинна взяти під контроль румунську "дочку" російського "Лукойлу".

Нові санкції проти Кремля

Нагадаємо, нещодавно влада Сполучених Штатів запровадила нові обмеження щодо РФ, які торкнулися її нафтових гігантів – компаній "Роснефть" і "Лукойл". Практично одразу після запровадження обмежень акції компаній почали стрімко падати.

Експерти вважають, що нові американські санкції є болючими для РФ, але не є фатальними. Зараз в американській адміністрації готують нові обмеження, які можуть змусити Росію переглянути свою позицію щодо війни в Україні.

