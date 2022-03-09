Генеральний директор зазначив, що віддалена передача даних від систем моніторингу гарантій, встановлених на Чорнобильській АЕС, була втрачена.

Міжнародне агентство з атомної енергії втратило зв'язок із системами моніторингу на Чорнобильській АЕС. Раніше станцію захопили російські окупанти.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, пише Reuters.

"Віддалена передача даних із систем моніторингу гарантій, встановлених на Чорнобильській АЕС, була втрачена", – наголосили в агентстві.

Нагадаємо, російські військові захопили Чорнобильську АЕС після жорстких боїв 24 лютого. Станція працює у плановому режимі, але персонал тримають у заручниках. Люди не можуть вийти, вони облаштували тимчасові гуртожитки та їдять раз на день.

Україна назвала захоплення росіянами ЧАЕС ядерним тероризмом. Росіяни порушують вимоги радіаційної безпеки. Це становить загрози не лише для України, але й для всього світу.

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