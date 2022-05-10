Екс-голова "Нафтогазу" вважає, що уряд повинен прибрати цінові обмеження на пальне, щоб позбутись дефіциту.

Екс-глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що на українських АЗС можуть початися труднощі з поставками скрапленого газу.

Про це він сказав на брифінгу в Українському медіацентрі, коментуючи ситуацію із дефіцитом пального на заправках.

"Важливо розділяти два типи газу. Якщо говорити про метан, то проблем поки що я б не очікував. Що стосується поставок газу скрапленого, то тут вони (проблеми) теоретично можуть бути. Але більш-менш тримаємо ситуацію на контролі", - сказав він.

Коболєв зазначив, що після стабілізації поставок пального також стабілізується і його ціна. Проте він не став уточнювати, коли це може відбутися, оскільки це залежатиме від багатьох факторів.

"Я вважаю що один із кроків, які уряд зараз повинен розглядати – це зняття обмеження по цінових коридорах. Тому що для преміальних бензинів є попит, який готовий їх купувати, а цінове обмеження блокує імпорт ресурсу. Поки їх не везуть, щоб не отримувати збиток", - додав експерт.

Також Коболєв вважає що вирішення питання з дефіцитом пального не тільки в інтересах України, а і багатьох країн.

"Ми чудово розуміємо, що в масштабі світу Україна є великим постачальником аграрної продукції, і відсутність експорту чи перебої з експортом можуть мати критично негативний вплив на глобальний ринок продуктів", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання дефіциту пального 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизпаливо на 40-43%.

Найбільші мережі АЗС ввели обмеження на відпуск пального у розмірі 10-15 літрів для власників карт лояльності цих мереж, інші споживачі могли заправляти автомобіль не більше ніж на 5-10 літрів.

На думку експертів, дефіцит нафтопродуктів буде, допоки триває війна та жорстке цінове регулювання.

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