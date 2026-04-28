Росія збільшила морський експорт сирої нафти, - Bloomberg

Росія збільшила морські поставки нафти до найвищого рівня за понад місяць, оскільки вплив попередніх ударів українських безпілотників по експортних об'єктах країни послабився.
Згідно з даними відстеження танкерів, зібраними Bloomberg, чотиритижневі потоки сирої нафти з російських портів зросли до 3,52 мільйона барелів на день за період до 26 квітня. Це найвищий показник за трохи більше ніж місяць і приблизно на 350 000 барелів на день більше, ніж попереднього тижня. Поставки за останній тиждень трохи зросли до 3,79 мільйона барелів на день, що є новим максимумом за період з 22 березня.
Зазначається, що зростання потоків збільшило кількість російської нафти в морі, але більша частина цієї сирої нафти зараз перебуває в транзиті, а не плаває на простоюючих суднах. Вантажі, що завантажуються в Тихий океан, проводять у морі довше, причому останніми тижнями їх більше прямує до Індії.
Принаймні 10 вантажів ESPO, завантажених у квітні, прямують до Індії, порівняно з лише трьома в лютому, до початку війни в Ірані. Ці рейси тривають в середньому близько трьох тижнів, порівняно з чотирма днями до Китаю.
В результаті, обсяг російської нафти в морі зріс приблизно до 114 мільйонів барелів за тиждень, порівняно з приблизно 100 мільйонами барелів двома тижнями раніше, але обсяг на суднах, що простоюють більше тижня, впав нижче 5 мільйонів барелів.
Згідно з даними відстеження суден та звітами портових агентів, за тиждень до 26 квітня 36 танкерів завантажили 26,56 мільйона барелів російської сирої нафти. Обсяг зріс з переглянутих 26,47 мільйона барелів на 35 суднах попереднього тижня.
У середньодобовому вираженні поставки за тиждень до 26 квітня зросли до 3,79 мільйона барелів на день з переглянутих 3,78 мільйона попереднього тижня.
Збільшення сумарних потоків з балтійських портів Приморська та Усть-Луги, а також з Новоросійська в Чорному морі більш ніж компенсувало падіння перевезень з Мурманська в Арктиці.
"У середньому за чотири тижні валова вартість експорту Москви зросла до 2,35 мільярда доларів на тиждень за 28 днів до 26 квітня з переглянутих 2,14 мільярда доларів за період до 19 квітня, при цьому невелике падіння цін на нафту Urals було компенсовано стрибком потоків", – йдеться у матеріалі.
Санкції США щодо нафти з РФ
Як повідомляв УНІАН, США не планують поновлювати винятки, що дозволяють купувати російську нафту та нафтопродукти, які наразі перебувають у морі. А поновлення одноразового винятку для іранської нафти в морі повністю виключене, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
Заяви Бессента пролунали на тлі стурбованості на світових енергетичних ринках війною США проти Ірану, а також через закриття Ормузької протоки.
У березні США звільнили країни від зобов'язань щодо російської нафти та нафтопродуктів з метою стабілізації світових енергетичних ринків після того, як ціни на сиру нафту зросли вище $100 за барель.