На думку Уніговського, необхідно оптимізувати управління "Нафтогазом", а також вивести зі складу компанії видобувні та транспортуючі підприємства.

НАК "Нафтогаз України" не може далі існувати в нинішньому вигляді, компанія гостро потребує реформування і реорганізації.

Про це заявив Леонід Уніговський, генеральний директор ТОВ "Нафтогазбудінформатика" під час обговорення бізнес-стратегії Групи Нафтогаз на ток-шоу Energy Freedom з Андрієм Куликовим.

"Я проаналізував історію "Нафтогазу", шлях його розвитку і можливі кроки на майбутнє. Компанія вимагає суттєвої Реформації - це громіздка, недієздатна по суті структура, яка не може далі в такому вигляді існувати", - сказав Уніговський.

На його думку, необхідно оптимізувати управління "Нафтогазом", а також вивести зі складу компанії видобувні та транспортуючі підприємства.

"Реформи повинні йти у двох напрямках, перше - це підвищення ефективності керівництва, друге - відділення від "Нафтогазу" тих компаній, які можуть самостійно працювати на українському ринку. Перш за все, це "Укргазвидобування", це вся нафтотранспортна складова, це "Укрнафта". Це ті компанії, які можуть працювати самостійно на ринку. "Нафтогаз" їм не потрібен, вони потрібні "Нафтогазу", - додав експерт.

Уніговський назвав бізнес-стратегію "Нафтогазу" "декларативною заявою", в якій недостатньо конкретики. Він зазначив, що Кабінет Міністрів повинен більшою мірою контролювати розвиток самого "Нафтогазу" і роботу його наглядової ради.

"Це одна з найбільших наших компаній. Це, по суті, складова нашої енергетичної безпеки та головна роль у визначенні цієї стратегії має належати акціонеру, і це не тільки визначення мети, а й контроль за її дотриманням. Це стосується і наглядової ради компанії, який має бути в більшій залежності від результатів роботи компанії. Чого я зараз зовсім не побачив", - резюмував Уніговський.

Нагадаємо, 18 лютого глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в рамках форуму "Україна 30" представив Стратегію розвитку компанії до 2025 року. Експерти розкритикували програму за відсутність конкретних планових показників, наявність неточностей і розмитість поставлених цілей.

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Автор: УНІАН