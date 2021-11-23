У НАК вважають, що відстрочка по-справжньому дієвих санкцій проти газопроводу заохочує Росію до подальшого застосування газу в якості зброї.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" вітає рішення США про включення до списку санкцій двох судів і пов'язаної з Росією компанії, що беруть участь у проекті "Північний потік-2", але закликає до прийняття більш дієвих санкцій.

Про це повідомляє прес-служба компанії, посилаючись на голову правління НАК Юрія Вітренка.

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Він підкреслив, що відстрочка Сполученими Штатами прийняття рішень про застосування по-справжньому дієвих санкцій проти "Північного потоку-2" заохочує Росію до подальшого застосування газу в якості зброї, а також військової агресії проти України.

Вітренко вважає, що рішення про дієві санкції варто приймати вже тепер - коли вони потрібні і не створюють загроз для енергопостачання Європи.

"Ми вважаємо, що дієві санкції повинні бути введені зараз. Якщо Росія перейде до гри за правилами і не буде використовувати газ як зброю, а почне розглядати газ як товар, якщо вона не буде використовувати його для політичних і військових переваг – тоді США можуть переглянути своє рішення і скасувати санкції", – зазначив Вітренко.

Санкції проти газопроводу:

22 листопада 2021 року Державний департамент США оголосив про розширення санкційного пакета проти причетних до реалізації російського проекту "Північний потік-2".

У звіті, який відомство передало Конгресу, перераховані два судна та одна пов'язана з Росією компанія Transadria Ltd, яка бере участь у будівництві газопроводу в обхід України.

Проти Transadria Ltd будуть введені санкції, а її судно Marlin будуть ідентифікувати як заблоковану власність відповідно до Закону про захист енергетичної безпеки Європи від 2019 року (PEESA).

США вже ввели санкції проти 17 суден і 8 осіб у зв'язку з "Північним потоком-2".

Автор: Ганна Бредіхіна