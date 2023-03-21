Це вже четверта "атака" за останні декілька днів.

У Росії стверджують, що безпілотники нібито атакували територію нафтоперекачувальної станції "Дружба". Йдеться про ту, яка розташована у Брянській області.

Як пише Telegram-канал Baza, це нібито вже четверта "атака" за кілька днів.

Інцидент стався близько полудня 20 березня. У Росії заявляють, що з БПЛА нібито скинули боєприпас. При цьому внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

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Нафтопровід "Дружба" під час російсько-української війни

Як раніше повідомляв УНІАН, росіяни звинувачували ЗСУ у тому, що 31 січня вони нібито спробували обстріляти трубопровід. Крім того, було зафіксоване одне влучання на території станції.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, нафтопровід "Дружба" кілька разів зупиняв свою роботу. Зокрема, у жовтні 2023 року там стався витік на лінії, через яку постачають нафту до Німеччини.

У листопаді Україна підняла плату за транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини.

Пізніше Росія повністю припинила постачати нафту у Польщу через нафтопровід "Дружба", щоб "покарати" за санкції проти агресора.

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