Нібито всі три безпілотники збила ППО Брянської області.

У Росії заявляють, що вночі три безпілотники атакували нафтопровід "Дружба", всі вони були збиті. Про це повідомив губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.

"Сьогодні вночі підрозділами ППО Збройних сил РФ у Новозибківському міському окрузі було відбито атаку ЗСУ на нафтоперегінну станцію "Дружба". Завдяки професіоналізму наших військових системами ППО знищено три безпілотники літакового типу", - написав він.

Як повідомляють російські Телеграм-канали, перші три вибухи пролунали близько 00:30. Через 15 хвилин — ще кілька.

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Атаки БПЛА в Росії

Раніше вже повідомлялося про атаки безпілотників на станції нафтопроводу "Дружба" - в Тверській і Псковській областях.

Також безпілотники масово літають і по інших областях Росії, наприклад, часто вони падають в Калузькій області.

Через часті атаки безпілотників росіяни починають панікувати. Так, нещодавно росіянка переплутала дрон з дитячою іграшкою і викликала всі можливі служби.

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