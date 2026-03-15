'Я не підривав 'Дружбу': Зеленський повідомив, що його змушують відновити нафтопровід

Можлива дата технічного відновлення "Дружби" - до двох місяців.

Відновлення нафтопроводу "Дружба", по суті, не відрізняється від зняття санкцій з росіян. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами, говорячи про ситуацію подальшої долі об'єкта.

Він зауважив, що "Дружба" ніяк не впливає на нафтовий ринок світу, адже "це абсолютно не ті обʼєми".

Глава держави зазначив, що коли спілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном, то той порушив питання щодо термінів ремонту. Зеленський відповів, що питання ремонту - це другорядне питання, натомість перше, чи "всі разом вирішили відновити експорт російської нафти".

Відео дня

"Я сказав, що мені складно, тому що лідери хочуть перестрибнути цей крок. Це неправильно. Питання глобальніше: ми продаємо російську нафту або ми її не продаємо. Тому що мене змушують відновити "Дружбу". Чим це відрізняється від зняття санкцій з "рускіх"?", - підкреслив Зеленський.

Політична ціна

Він поставив запитання, чому можна в одному випадку казати Сполученим Штатам Америки, що "ми проти зняття санкцій, а з іншого боку, змушувати Україну відновити нафту через "Дружбу" ще й по політичній ціні, якою оплачується антиєвропейська політика".

"Це також своєрідне зняття санкцій. І треба бути чесними: є об'єм нафти, об'єм енергоресурсів у світі, Ормузька протока фактично перекрита - там 18-20% світового об'єму зараз заблоковано. Є питання: чи заблоковано все або чи заблоковано не для всіх? Чи є енергетична криза в Європі, чи це емоційний дефіцит? І чи вирішить Європа це питання? Тоді питання європейського континенту забезпечене. Який обʼєм з того, що йде через "Дружбу", в частці загального? І як ця російська нафта впливає на європейську безпеку?", - прокоментував Зеленський.

Шантаж

Так, наголосив глава держави, "якщо ми вирішили відновити російську нафту, то я хочу, щоб вони знали, що я проти цього". "І не треба мене звинувачувати, що я блокую. Я не блокую. Я відверто кажу: я проти цього. Але якщо мені ставлять умови, що Україна не отримує зброї, то тоді, вибачте, я роззброєний в цьому питанні. Я сказав нашим друзям з Європи, що це називається шантаж", - підкреслив президент.

Спростовуючи будь-які звинувачення та спираючись на наявні докази, він рішуче наголосив:

"Я не підривав "Дружбу". Це факт. І з цим ніхто не може сперечатися. "Дружбу" підірвали повітряні цілі, які зайшли з Російської Федерації. І не один раз. Є ж фіксація всіх процесів".

Так, зауважив він, якщо "Дружба" є частиною переговорного процесу щодо фінансового забезпечення та членства України в Європейському Союзі, то "треба переходити до труби як до другого пункту".

Ремонт нафтопроводу

"Перший пункт - Україну не блокують і далі кажуть умови. А вийшло так, що перестрибнули і кажуть: коли ви відремонтуєте? Спочатку самі прийміть рішення, що ви хочете купувати російську нафту. І тоді у вас поєднане рішення з Америкою на сьогодні. Не тільки з Америкою, а з багатьма країнами, які не дуже дотримуються нафтових санкцій проти Росії, а це Китай, Бразилія, Індія. Це просто моє ставлення до цього. Якщо це шантаж і така умова, то що я можу зробити? Я не можу без зброї залишити армію", - сказав Зеленський.

Глава держави також зазначив, що "про всяк випадок можливу дату технічного відновлення "Дружби" ми дали: до двох місяців". "Але я хочу, щоб усі розуміли, що дата - це другий пункт. Перший пункт: чи маємо ми в Європі право купувати і транзитувати російську нафту?", - підкреслив він.

Ситуація довкола "Дружби"

Як повідомляв УНІАН, протягом кількох тижнів Угорщина відмовляється схвалювати кредит Євросоюзу для України на 90 мільярдів доларів через ситуацію з нафтопроводом "Дружба", який транспортує нафту з Росії до Центральної Європи, але не працює з початку січня. Україна заявила, що трубопровід отримав пошкодження внаслідок російського удару і його важко відновити, тоді як Будапешт звинувачує Україну в навмисному затягуванні ремонтних робіт та створенні енергетичної кризи в Угорщині. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан без згоди Києва відправив до України угорську урядову делегацію, щоб перевірити стан "Дружба", пошкодженої росіянами. Під час відеодзвінка Орбан закликав делегацію бути ввічливою з українською стороною та показати, що угорці намагалися вирішити проблему, а українці не пішли на зустріч.

Водночас Європейська комісія запропонувала направити місію для огляду трубопроводу "Дружба" у спробі врегулювати гостру суперечку між Києвом та Будапештом та розблокувати фінансову допомогу для України.

