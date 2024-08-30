Його закликали звільнитися за власним бажанням, але сам він робити це начебто відмовився.

Главу правління національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимира Кудрицького на сьогоднішньому засідання ставки при Президентові України попросили написати заяву про звільнення через зрив робіт із захисту підстанцій від обстрілів. Про це УНІАН розповіло поінформоване джерело в Міненерго.

"Кудрицьому сказали написати заяву про звільнення. Головна причина - з десяти влучань по підстанціях, які завдала Росія, практично всі закінчилися успіхом, тому що станції не були належним чином укріплені. Ступінь готовності споруд була від 20 до 80 відсотків", - заявило джерело в Міненерго.

Наприклад, станція "Київ" навіть не мала габіонів, які б захистили від ударів ракет. Що призвело до її знищення та віялових відключень у столиці.

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Аналогічно було знищено й інші десять підстанцій.

"Фактично всі енергетики впевнені в тому, що виконати роботи зі зміцнення енергетики можна було за три місяці. Відповідне доручення Кудрицький отримав ще на початку року. Часу було достатньо. Але, він не впорався. Тому шукатимуть нову людину, здатну швидко зміцнити підстанції належним чином", - розповіло джерело.

Тим часом видання "Форбс Україна" із посиланням на власні джерела пише, що Кудрицький начебто відмовився писати заяву на звільнення за власним бажанням. Тож звільнити його тепер повинна наглядова рада, де у держави лише 3 з 6 голосів.

Проблеми в українській енергетиці після обстрілів

Як писав УНІАН, 26 серпня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Зокрема постраждали об’єкти енергетики. Після цього міністр енергетики Герман Галущенко оцінив ситуацію в українській енергетиці як складну.

Після обстрілу в Україні повернулися жорсткі графіки віялових відключень світла, яких до того не було кілька тижнів. У Києві довелося застосовувати аварійні відключення.

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