У таких випадках неможливо передбачити час відновлення постачання електроенергії.

Увечері 28 серпня в Києві було запроваджено екстрені відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень не діють, повідомляє ДТЕК.

"За командою Укренерго вводимо екстрені відключення Під час екстрених відключень світло вимикається не за графіком, а там, де це необхідно, і на стільки часу, скільки потрібно для стабілізації енергосистеми", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що в таких випадках неможливо передбачити час відновлення постачання електроенергії.

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"Просимо всіх, у кого зараз є світло, максимально економно його використовувати. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему та прискорити відновлення живлення для тих, хто наразі без світла", – додали в ДТЕК.

Варто зазначити, що останні екстрені віключення в Києві було скасовано врані 28 серпня.

Ситуація в енергосистемі України

В Україні не залишилося жодної гідроелектростанції, яка б не була атакована російськими терористами. Про це повідомив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота. За його словами, по українській генерації було завдано більше 130 ракетних ударів.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук сказала, що графіки стабілізаційних відключень будуть діяти до тих пір, поки енергетикам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми. Вона наголосила, що остання атака стала однією з наймасованіших атак саме на енергосистему.

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