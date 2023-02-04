Зараз основна мета-це подати харчування на об'єкти критичної інфраструктури та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електрики.

В Одесу на тлі аварії на підстанції завезуть всі потужні генератори, які є у Міністерства енергетики, а також газотурбінну електропідстанцію. Зараз основна мета — це підключити об'єкти критичної інфраструктури та багатоквартирні будинки, що залежать від електрики.

Такою інформацією в особистому Telegram-каналі поділився прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він повідомив, що ситуація в Одесі та прилеглих до міста районах важка. Масштаб аварії істотний, тому швидко відновити енергопостачання не вийде. Це стосується і підключення об'єктів критичної інфраструктури.

На засіданні уряду Шмигаль доручив створити штаб для вирішення ситуації на чолі з Міністром енергетики. До нього також увійшли в. о. міністра внутрішніх справ, голови ДСНС і ОВА, керівник "Укренерго", представники Мінінфраструктури та інших міністерств і відомств.

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"Зараз основна мета — заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання. Доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго. Також у місто має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами зі США", — повідомив Шмигаль.

Представники МЗС звернуться до Туреччини щодо додаткової підтримки для міста у вигляді плавучих електростанцій. В Одесі повинні працювати всі "Пункти незламності".

Пожежа на енергооб'єкті в Одесі: актуальна інформація

Сьогодні вранці, 4 лютого, на одному з центральних об'єктів енергетичної інфраструктури Одеського району виникла пожежа. В результаті місто і частина прилеглих територій залишилися без світла.

Пізніше в ДТЕК повідомили, що це була друга масштабна аварія за добу на об'єкті "Укренерго".

"Сьогодні вранці на одній з високовольтних підстанцій, через яку живиться м. Одеса, вийшов з ладу автотрансформатор, який був відновлений після пошкоджень під час російських атак", — написали в "Укренерго" про причину аварії.

У компанії попередили, що пошкодження на об'єкті суттєві, тому проблеми з електрикою триватимуть довше звичайного. Визначити, коли вдасться відновити живлення, на поточний момент неможливо.

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