Катерина Черновол

Аварія сталася під час навчально-тренувальних польотів.

У середу, 25 лютого, у Казахстані розбився винищувач Су-30СМ. Про це повідомили в Міністерстві оборони країни.

Зазначається, що катастрофа сталася під час виконання планових навчально-тренувальних польотів у Карагандінській області. Екіпаж літака вчасно катапультувався.

"Льотчики живі, загрози їх життю та здоров'ю немає. Вони перебувають під наглядом медичних фахівців. Район падіння оточений. Загрози для населення та об'єктів інфраструктури немає", – йдеться в заяві.

Міноборони країни створило спеціальну комісію для встановлення причин та обставин катастрофи.

Інциденти за участі бойових літаків

У Туреччині розбився винищувач F-16. Борт впав на автомобільне шосе, спалахнула пожежа. Пілот літака загинув. Причина катастрофи встановлюється.

У грудні 2025 року в Росії впав військово-транспортний літак Ан-22. Повідомлялося, що повітряне судно належало Міністерству оборони країни-окупанта. На борту перебувало 7 осіб.

А в листопаді в Дубаї розбився індійський винищувач HAL Tejas. Сталося це під час демонстраційного польоту на авіасалоні. В один момент літак раптово втратив керування та пішов у стрімке піке. Пілот не вижив.

