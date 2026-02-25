Вчені знайшли затонулий корабель з декількома тоннами китайських 'скарбів' (фото, відео)

На їхню думку, це відкриття ще раз проливає світло на роль Сінгапуру в морській торговельній мережі XIV століття.

Біля берегів Сінгапуру було виявлено затонуле судно XIV століття, на борту якого знаходяться 3,8 тонни керамічного вантажу, включаючи найбільшу в світі колекцію синьо-білого фарфору династії Юань. Про це пише Daily Galaxy.

Уламки корабля, який отримав назву "Темасек", містять важливу інформацію як для істориків, так і для археологів. Вантаж, що включає в себе безліч керамічних виробів із знаменитих китайських печей Цзіндэчжэнь, ймовірно, прямував до Темасека, стародавньої назви сучасного Сінгапуру.

Відзначається, що це відкриття не тільки проливає світло на стародавні торгові мережі, але і припускає, що Сінгапур міг бути жвавим центром світової торгівлі набагато раніше, ніж вважалося раніше.

Відео дня

Розкопки стародавніх скарбів

За словами Майкла Флекера, експерта з HeritageSG, дочірньої компанії Національної ради з питань спадщини Сінгапуру, знайдений на затонулому кораблі синьо-білий фарфор династії Юань вважається виняткової якості. Він зазначив, що "якість кераміки в багатьох випадках чудова".

Цікаво, що колекція включає понад 2350 уламків і кілька майже неушкоджених екземплярів із зображеннями мандаринових качок у ставку з лотосами, драконів і квітів, виконаних у яскравих синіх відтінках. Незважаючи на те, що фарфор становив лише 4% вантажу за вагою, він є найбільш значущою частиною з точки зору історичної цінності.

На затонулому судні також були виявлені інші види кераміки, такі як лунцюаньський селадон і фуцзяньські посудини для зберігання, які дозволяють краще зрозуміти різні види товарів, якими торгували Китай і Південно-Східна Азія. Флекер пояснив, що лунцюаньський селадон становив 44,5% вантажу за вагою, підкреслюючи його важливість у стародавній китайській торгівлі.

Китайська джонка на шляху до Темасека

Відзначається, що хоча жодна частина корпусу корабля не збереглася, дані, зібрані на місці аварії, дозволяють припустити, що це, ймовірно, була китайська джонка (тип міцного вітрильного судна, популярний в стародавньому Китаї). У дослідженні, опублікованому в журналі Journal of International Ceramic Studies, йдеться:

"Хоча жоден з корпусів корабля не зберігся, непрямі докази вказують на те, що це, ймовірно, була китайська джонка. Судячи з місця розташування затонулого судна, численних аналогічних знахідок на наземних археологічних об'єктах Сінгапуру і, що важливо, за загальним дефіцитом великих синьо-білих тарілок, які зустрічаються в історичних колекціях Туреччини, Близького Сходу та Індії, Темасек, мабуть, був найбільш імовірним місцем призначення корабля".

На думку вчених, це відкриття ще раз проливає світло на роль Сінгапуру в морській торговельній мережі XIV століття.

Синьо-білий фарфор: культура в кожній тріщинці

Цікаво, що фарфор був виготовлений в період з кінця 1320-х до початку 1330-х років, під час правління імператора Веньцзуна, який обмежив використання деяких мотивів, включаючи зображення мандаринки на ставку з лотосами, в якості особистого герба. Флекер пояснив:

"Переважним мотивом на синьо-білій порцеляні з затонулого корабля є мандаринки на ставку з лотосами", додавши, що ці мотиви спочатку призначалися для імператора, але після 1340 року стали доступними і для інших гончарів".

Відзначається, що хитромудрі візерунки на порцеляні, такі як качки і квіти лотоса, символізували гармонію і процвітання. Флекер зазначив, що цей період виробництва порцеляни збігається з часом, коли обмеження на зображення качки на ставку були зняті близько 1340 року.

Straight out of a movie: two centuries-old shipwrecks were found off the coast of #Singaporepic.twitter.com/HuJstGuqdg – Roya News English (@RoyaNewsEnglish) 17 червня 2021 р.

Новини археології

Дивні символи, викарбувані на пластині з бивня мамонта, знайденої в печері на південному заході Німеччини, можуть бути найдавнішою відомою формою протописьменності.

Понад 40 тисяч років тому люди вже наносили знаки на інструменти та скульптури - це були повторювані лінії, насічки, крапки та хрести. Втім, довгий час залишалося незрозумілим, скільки саме інформації передавали ці символи.

Вас також можуть зацікавити новини: