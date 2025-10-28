Президент України повідомив, що тривають відновлювальні роботи об’єктах енергетики після російських атак.

Опалювальний сезон в Україні офіційно стартує сьогодні, 28 жовтня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає "РБК-Україна".

"Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа", - сказав він.

Чи вистачить газу Україні

Крім того, Зеленський зазначив, що Україна вже знайшла близько 70% коштів, необхідних на імпорт додаткового газу, що необхідний для успішного проходження опалювального сезону.

"Газ - це зараз тільки можливості імпорту, які залежать лише від грошового забезпечення. Зрештою газ - це важлива основа для опалення. 70% необхідної суми на газ ми знайшли", - сказав президент.

За його словами, уряд забезпечить усю необхідну суму для купівлі "блакитного палива".

Підготовка до зими

Також Зеленський зазначив, що тривають відновлювальні роботи об’єктах енергетики, що були пошкоджені внаслідок російських атак.

"Ми будемо відновлювати те, що вони руйнують, і захищати те, що у нас є… Це постійна боротьба - ми захищаємось, вони руйнують, ми відновлюємо", – додав голова держави.

За словами президента, Україна веде активні переговори з міжнародними партнерами щодо допомоги в енергетичній сфері. Він вказав, що відповідні розмови велися з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та представниками Нідерландів.

"Окремо я домовляюся з німцями. Ми з канцлером це проговорили. Є дві компанії в Німеччині і в Італії, які виробляють необхідне обладнання для генерації електрики. Я йому показав необхідну кількість", - зазначив Зеленський.

Він додав, що ці домовленості дозволять посилити українську енергосистему взимку.

Опалювальний сезон в Україні - головні новини

Атаки Росії по газовій інфраструктурі, за неофіційними даними, вже знищили приблизно 60% газового виробництва. За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, Москва намагається залишити українців без газу перед зимою.

Слід зазначити, що 3 жовтня розпочався опалювальний сезон у Києві для лікарень, шкіл, дитячих садочків та інших закладів соціальної сфери. А от житлові будинки залишалися без тепла.

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв 18 жовтня заявив, що у Києві через погоду поки що не можуть розпочати опалювальний сезон у будинках. Річ у тім, що середньодобова температура повітря біла вищою за 8℃, що є відправною точкою для опалювального сезону.

