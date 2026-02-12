Росіяни атакували Київ балістикою: є влучання і постраждалі (фото)

Влучання зафіксовані в кількох районах столиці. Також під ударом було місто Дніпро.

В ніч на 12 лютого росіяни атакували Київ балістичними ракетами, внаслідок чого в одному з районів зафіксовано влучання в приватний будинок.

Повітряні сили попередили про ракети, які летіли на Київ і відразу в місті пролунала серія вибухів.

За даними мера столиці Віталія Кличка, у Дарницькому районі, ракета влучила у приватний будинок. У Голосіївському та Деснянському - в нежитлову забудову. У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків біля житлового будинку.

Відео дня

За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, на даний час відомо про двох поранених.

Є повідомлення, що після цієї атаки у місті почалися перебої зі світлом.

Удар по Дніпру

У Дніпрі в районі 3 годин ночі також пролунала серія вибухів, вналідок чого пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів міста. Сталася пожежа.

Також є поранені. За даними голови Дніпропетровської ОДА Олександра Ганжа, "немовля та 4-річна дівчинка дістали поранень через атаку росіян на Дніпро". Він додав, що дітям надається уся необхідна медична допомога.

Атаки на українські міста

Вчора окупанти вдарили дронами по місту Богодухів Харківської області. Внаслідок увлучання БпЛА в приватний житловий будинок загинув 34-річний батько разом з трьома дітьми - 2-річною донькою та двома синами, яким було всього рік.

Кілька днів тому росіяни також били по Богодухову і вбили матір з 10-річним сином.

Вас також можуть зацікавити новини: