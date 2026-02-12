Після нічної атаки РФ тисячі будинків в Києві залишилися без тепла: в яких районах проблеми

Проблема з опаленням торкнулася обох берегів Києва.

Майже 2 600 будинків у Києві залишилися без тепла після російського удару в ніч на 12 лютого, заявив мер столиці Віталій Кличко.

Він пояснив, що це трапилося внаслідок пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури, в які цілив ворог.

"Це багатоповерхівки як на лівому, так і на правому берегах міста. Зокрема, в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах", - повідомив Кличко.

Міський голова додав, що комунальники вже працюють над відновленням теплопостачання в ці будинки.

Крім того, він нагадав, що понад 1 100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах після минулих обстрілів також без тепла.

"Туди, через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ, подати теплоносій наразі неможливо", - підкреслив мер.

Удар Росії по Україні в ніч на 12 лютого - головні новини

У ніч на 12 лютого російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Повідомлялося про двох постраждалих.

У Повітряних силах Збройних сил України заявили, що російська окупаційна армія завдала масованого удару по Україні, застосувавши понад 20 балістичних ракет та майже 220 дронів. Основними напрямками удару стали Київ, Харків, Дніпро та Одеса.

Зафіксовано влучання 9 ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

