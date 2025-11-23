Людині поки зарано виходити в космос без скафандра, а от деяким більш примітивним організмам - можна.

Космічний вакуум вважається найгіршим можливим середовищем для живих організмів, де вижити просто неможливо. Але новий експеримент, результати якого опубліковані в журналі iScience, поставив цю думку під великий сумнів.

Група науковців з університету Хоккайдо (Японія) під керівництвом Томоміті Фудзіти розмістила спори моху на зовнішній частині Міжнародної космічної станції. Там вони перебували кілька місяців без жодного захисту. Весь цей час на них впливали вакуум, ультрафіолетове випромінювання та різкі перепади температур — від значних мінусів до спеки.

Попри це, більшість спор вижила. За результатами експерименту, понад 80% зразків залишилися життєздатними, а після повернення на Землю знову почали проростати. Найкраще себе показали спори, захищені природною структурою спорангія, тоді як молоді відкриті частини рослини були значно вразливішими. Учені також перевіряли реакцію на окремі фактори: спори витримували кілька днів при температурі -196 градусів за Цельсієм і до місяця при температурі +55.

Як зазначають автори дослідження, цей експеримент дає важливу інформацію в умовах погіршення кліматичної та екологічної ситуації на Землі. Зокрема ця інформація буде корисною в майбутньому, коли людство перейде до колонізації Місяця чи Марса.

"Вивчення меж виживання живих організмів як у наземному, так і в космічному середовищі не лише покращить наше розуміння їхньої адаптивності, але й допоможе нам підготуватися до викликів підтримки екосистем", - кажуть дослідники.

