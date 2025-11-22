Права рука фон дер Ляєн Бйорн Зайберт представить позицію ЄС на вирішальній нараді, яка почнеться в неділю у Швейцарії.

Європейський Союз і Велика Британія візьмуть участь у високорівневих переговорах щодо мирного плану президента США Дональда Трампа для України, які розпочнуться в неділю. Це стало серйозним проривом для Брюсселя і Лондона, які досі були відсторонені від цього процесу.

За словами високопоставленого європейського чиновника, у переговорах візьмуть участь ключові радники з безпеки з Франції та Німеччини, оскільки союзники України прагнуть переписати пропозицію Трампа, побоюючись, що вона буде вигідна Росії, пише Politico.

У матеріалі йдеться про те, що факт того, що європейці отримають місця за столом переговорів, буде зустрінутий з полегшенням у Києві, Брюсселі та інших столицях, оскільки союзники України раніше висловлювали стурбованість тим, що їх виключили з останньої ініціативи Трампа.

Переговори у Швейцарії - деталі

Переговори відбудуться на рівні радників із нацбезпеки. Європейський Союз, як очікується, представить керівник апарату Урсули фон дер Ляєн - Бйорн Зайберт. Серед ключових питань, які мають намір просувати європейці, - відмова від ідеї передачі Росії частини територій Донбасу. Натомість вони пропонують орієнтуватися на принцип "заморозки" лінії зіткнення як тимчасового заходу для запуску повноцінного переговорного процесу, а не як остаточного рішення.

Україна та її європейські партнери категорично не приймають сценарію, за якого Київ має відмовитися від територій під тиском сили. НАТО і ЄС побоюються, що подібний підхід лише підстьобне кремлівського диктатора Володимира Путіна до подальшої агресії.

Лідери Європи, своєю чергою, прагнуть запевнити президента України Володимира Зеленського, що вони залишаться поруч із ним, навіть якщо Вашингтон піде іншим шляхом. У їхній спільній заяві також прозвучало приховане невдоволення деякими пунктами американського плану, що зачіпають інтереси ЄС і НАТО.

Якими можуть бути наслідки ухваленого рішення

Під час спілкування з пресою в ПАР канцлер Німеччини Фрідріх Мерц окремо попередив про можливі ризики для всієї Європи. За його словами, результат війни безпосередньо визначить безпеку континенту: у разі поразки або навіть колапсу України наслідки відчують усі європейські держави. Саме цим він пояснив готовність Берліна продовжувати активну підтримку.

США, тим часом, чинять на Київ серйозний тиск, наполягаючи на згоді з планом до Дня подяки (27 листопада). У Європі побоюються, що в разі відмови Трамп може обмежити доступ України до американської розвідувальної інформації - найважливішого елементу її оборони.

Тиск з боку Вашингтона накладається також і на внутрішні складнощі Києва: Зеленський намагається загасити корупційний скандал, що торкнувся його уряду. Американські чиновники вважають, що ця вразливість може підштовхнути його до прийняття запропонованих умов.

Росія ж дала зрозуміти, що підтримує американську версію мирного плану. Вона включає низку вимог Кремля, включно з відмовою України від вступу до НАТО і значним скороченням її військового потенціалу.

Інші новини про 28 пунктів мирного плану Трампа

Раніше УНІАН повідомляв про обурення через "мирний план" з боку прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. За його словами, Москва не може нав'язувати Україні та Європі свої умови. Тому план США має бути доопрацьований.

Крім того, ми також розповідали, що Трамп прокоментував "мирний план" на 28 пунктів і відповів, чи остаточний він.

