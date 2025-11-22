Грем зауважив, що за тим, як завершиться російсько-українська війна, "пильно стежать".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у прагненні досягти миру у війні між Росією та Україною буде тиснути на обидві сторони. Таку думку висловив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Але в кінцевому підсумку він забезпечить, щоб Україна стала вільною, суверенною державою, здатною захистити себе від майбутніх агресій. Занадто багато було пожертвувано, щоб будь-які переговори могли привести до іншого результату", – наголосив він у своєму дописі в соцмережі Х.

Грем додав, що за тим, як завершиться російсько-українська війна, "пильно стежать". Він зауважив, що вона не може спонукати інших до агресії в майбутньому.

Відео дня

"Наостанок ще раз нагадаю, що українські діти, викрадені путінською Росією, мають бути безпечно повернуті додому", – написав сенатор.

"Мирний план" щодо війни в Україні

Кілька днів тому низка західних ЗМІ повідомила, що США і Росія таємно підготували план щодо завершення війни. Згодом в Україні підтвердили, що дійсно отримали такий план від Вашингтона.

У медіа писали, що Штати тиснуть на Україну, аби вона погодилася на запропонований "мирний план" до 27 листопада. Він передбачає, зокрема, відмову від Луганської і Донецької областей – в тому числі тих територій, які контролюються урядом України.

Загалом, як повідомлялося, план налічує 28 пунктів. Сам Трамп каже, що вимоги не є остаточними. За його словами, якщо Україна не погодиться на нього, їй доведеться "продовжувати боротися з усіх сил".

Вас також можуть зацікавити новини: