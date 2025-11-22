Перерозподіл маси на поверхні планети справляє значний вплив на кут нахилу земної осі.

За останні 20 років земна вісь відхилилася від звичайного положення приблизно на 80 см. І це, найімовірніше, стало наслідком діяльності людини, пише Indian Defence Review.

Видання зазначає, що вісь обертання Землі не є стабільною і з часом змінюється під впливом різноманітних природних факторів. Але дослідження, опубліковане в Geophysical Research Letters, констатує, що останнім часом на кут нахилу Землі впливає ще й антропогенний фактор.

Вчені зазначають, що значний вплив на земну вісь має розподіл маси на поверхні планети. Особливо активно по земній поверхні і у верхніх шарах земної кори переміщується вода. Окрім танення льодовиків є ще один фактор, який не настільки очевидний: величезні обсяги підземних вод були викачані за останні десятиліття для зрошення полів та побутового використання.

Вчені підрахували, що лише в період з 1993 по 2010 рік було відкачано приблизно 2150 гігатонн підземних вод, які зрештою потрапили в океани. Це своєю чергою призвело до підвищення рівня моря на планеті приблизно на 6 мм за досліджуваний період. Хоча цифра видається малою, це колосальні маси води, що впливають кут нахилу земної осі.

У своїх попередніх дослідженнях Національна космічна агенція США (NASA) вже довела, що перерозподіл води на поверхні планети може впливати на обертання Землі. Нове дослідження визначає цей ефект у кількісних показниках.

