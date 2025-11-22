Президент США попередив, що Україні доведеться воювати далі, якщо цей план буде відхилено.

Запропонований Україні "мирний план" не є фінанальнім документом. Про це в коментарі журналістам повідомив президент США Дональд Трамп.

Так, журналістка запитала американського лідера, чи надісланий Києву документ є остаточною пропозицією.

"Ні. Це зовсім не так. Ми хочемо досягти миру. Це мало статися вже давно. Війна України з Росією ніколи не мала статися. Якби я був президентом, вона б ніколи не розпочалася. Ми намагаємось її закінчити. Так чи інакше, ми маємо її закінчити", - відповів на це Трамп.

Відео дня

Також президента США запитали, що станеться, якщо президент України не погодиться на цей "мирний план".

"Тоді він зможе продовжувати боротися з усіх сил", - сказав Трамп.

"Мирний план" Трампа

Як писав УНІАН, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна опинилася перед дуже непростим вибором - або погодитися на запропонований їй "мирний план" з 28 пунктів, або втратити ключового партнера. Вочевидь, йдеться про якусь форму ультиматуму, який непублічно виставили США.

Зеленський запевнив, що Україна продовжить працювати зі США над пошуком шляхів до миру. Вже відомо, що завтра у Женеві відбудуться термінові переговори представників України, США і Європи, де обговорять "мирний план" Трампа.

Вас також можуть зацікавити новини: