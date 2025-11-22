Союзники Києва зосереджені на переговорах про мир для України, які відбудуться 23 листопада у Швейцарії.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що західні партнери України приділяють особливу увагу обговоренню мирного плану Трампа, яке відбудеться 23-го листопада в Женеві.

Як передає Sky News, британський політик, виступаючи перед журналістами на саміті G20 у Південній Африці, сказав таке:

Я думаю, що зараз вся увага зосереджена на завтрашніх переговорах у Женеві і на тому, чи зможемо ми домогтися прогресу завтра вранці".

Торкаючись пунктів плану, Стармер висловив стурбованість з приводу обмежень для Збройних Сил України. Він додав, що сьогодні ввечері проведе переговори з Володимиром Зеленським, а найближчими днями обговорить ситуацію навколо України з Дональдом Трампом.

У разі будь-якого перемир'я, Україна "має бути здатна захистити себе", наголосив глава уряду Великої Британії в розмові з журналістами.

Умови мирного плану щодо України викликали дискусію

Лідери Європи і дружні до України неєвропейські країни розкритикували мирний план США у спільній заяві, яку опублікувала прес-служба Ради Європейського союзу.

Багато дипломатів та офіційних осіб ЄС побоюються того, що пропозиція США завадить роботі над репараційним кредитом для України.

