Окупанти атакували житловий квартал.

Ввечері у суботу, 22 листопада, російські окупаційні війська вчергове завдали ударів по Запоріжжю. У місті є руйнування, постраждали люди.

Про це повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі. За його словами, відомо про щонайменше пʼятьох постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.

Окупанти атакували житловий квартал Запоріжжя. Там пошкоджено магазин та прилеглі будинки.

Відео дня

"Росіяни завдали удару по житловому кварталу – туди, де люди просто живуть своє життя. Туди, де має бути безпека та тиша. Тепер там уламки, дим, пошкоджені будинки, автівки, магазин", – написав Федоров.

Очільник ОВА акцентував, що усім постраждалим надається допомога.

Крім того, Федоров показав кадри з наслідками російської атаки:

Війна в Україні: що відбувається на фронті

Російські окупаційні війська намагаються обійти Покровськ Донецької області, оскільки не можуть прорвати оборону міста. В угрупованні військ "Схід" розповіли, що ворог зосередив найбільшу кількість військ саме в Покровсько-Мирноградській агломерації.

Тим часом у Запорізькій області росіяни намагаються проникнути в західну частину Степногірська. DeepState розповідає, що окупанти рухаються і дном Каховського водосховища. Ситуація в області залишається складною.

Вас також можуть зацікавити новини: