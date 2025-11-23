На його думку, Путін хоче перечекати, чинячи опір дипломатичним ініціативам у сподіванні виснажити союзників Києва.

Сполучені Штати Америки усе ще можуть допомогти забезпечити для України кращий результат у війні, якщо американський президент Дональд Трамп сфокусує свій дипломатичний тиск не на уряді України, а на Росії.

Таку думку в коментарі CNN висловив колишній посол США в Україні Білл Тейлор. За його словами, за умови достатньої підтримки з боку США, в країни є воля протистояти російській агресії.

"На Путіна потрібно чинити тиск, щоб він припинив цю війну, і президент Трамп може це зробити", – акцентував колишній дипломат.

Він додав, що Трамп "зможе покласти край цій війні", якщо чинитиме тиск на російського диктатора Володимира Путіна. Тейлор вважає, що зараз правитель РФ хоче перечекати, чинячи опір дипломатичним ініціативам у сподіванні виснажити союзників Києва.

Водночас він висловив упевненість в рішучості українців та лідерів Європи:

"Якщо американці продовжать підтримувати українців і надавати їм санкції (проти Росії, – ред.) та зброю, за допомогою яких вони зможуть чинити тиск на Путіна, то вони зможуть перемогти".

"Мирний план" Трампа: інші заяви

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що Трамп буде тиснути і на Україну, і на Росію у прагненні покласти край війні. При цьому він зазначив, що "в кінцевому підсумку він (Трамп, – ред.) забезпечить, щоб Україна стала вільною, суверенною державою, здатною захистити себе від майбутніх агресій".

Своєю чергою, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що запропонований США план щодо завершення війни є хорошою основою, але його потрібно переглянути із залученням представників Європи.

