У неділю, 23 листопада, у більшості областей України енергетики продовжать застосовувати вимушені обмеження для споживачів електроенергії. Про це йдеться у повідомленні компанії "Укренерго".
"Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - йдеться у повідомленні.
Попередньо планується застосовувати від 1 до 2,5 черг віялових відключень побутових споживачів протягом усієї доби. Тобто ситуація потроху покращується, адже сьогодні застосовуються від 1 до 3 черг відключень, а вчора було від 2,5 до 4 черг.
Так само продовжать діяти обмеження для промислових споживачів. Теж протягом усієї доби.
Разом з тим енергетики попереджають, що графіки можуть змінюватись в залежності від ситуації.
Оновлено 19.25. Тим часом компанія ДТЕК почала публікувати графіки погодинних відключень для окремих регіонів.
Так, у Дніпропетровській області світло завтра вимикатимуть за наступниим графіком:
Оновлено о 20.10. Графіки погодинних відключень світла у Київській області на неділю, 23 листопада:
Графіки погодинних відключень світла у місті Києві на неділю, 23 листопада:
Оновлено о 21.28. Графіки погодинних відключень світла в Одеській області у неділю, 23 листопада:
Енергетика України: останні новини
Як писав УНІАН, через масштабні обстріли енергосистеми Україна припинила комерційний експорт електроенергії. Усі вироблені гігавати спрямовуються на покриття внутрішнього споживання, кажуть в Міненерго.
Також ми розповідали, що Південноукраїнська й Хмельницька АЕС відновили повну роботу після вимушеного зниження потужності через російську атаку, тоді як Рівненська АЕС досі працює не на максимум.