Завтра "максимальні" відключення будуть в обсязі, який ще вчора вважався "мінімальним".

У неділю, 23 листопада, у більшості областей України енергетики продовжать застосовувати вимушені обмеження для споживачів електроенергії. Про це йдеться у повідомленні компанії "Укренерго".

"Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - йдеться у повідомленні.

Попередньо планується застосовувати від 1 до 2,5 черг віялових відключень побутових споживачів протягом усієї доби. Тобто ситуація потроху покращується, адже сьогодні застосовуються від 1 до 3 черг відключень, а вчора було від 2,5 до 4 черг.

Так само продовжать діяти обмеження для промислових споживачів. Теж протягом усієї доби.

Разом з тим енергетики попереджають, що графіки можуть змінюватись в залежності від ситуації.

Оновлено 19.25. Тим часом компанія ДТЕК почала публікувати графіки погодинних відключень для окремих регіонів.

Так, у Дніпропетровській області світло завтра вимикатимуть за наступниим графіком:

Оновлено о 20.10. Графіки погодинних відключень світла у Київській області на неділю, 23 листопада:

Графіки погодинних відключень світла у місті Києві на неділю, 23 листопада:

Оновлено о 21.28. Графіки погодинних відключень світла в Одеській області у неділю, 23 листопада:

Як писав УНІАН, через масштабні обстріли енергосистеми Україна припинила комерційний експорт електроенергії. Усі вироблені гігавати спрямовуються на покриття внутрішнього споживання, кажуть в Міненерго.

Також ми розповідали, що Південноукраїнська й Хмельницька АЕС відновили повну роботу після вимушеного зниження потужності через російську атаку, тоді як Рівненська АЕС досі працює не на максимум.

