Уперше за понад 20 років учені виявили крихітну сезонну рибу Moema claudiae із родини ривулових, яку багато хто вважав вимерлою. Її знайшли в наповненому дощовою водою ставку, захованому в невеликому лісі в Південній Америці, пише Earth.

Зазначається, що риб Moema claudiae не бачили в їхньому первісному місці проживання вже кілька десятиліть. Після багатьох років безуспішних пошуків цей вид було занесено до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення.

Нещодавно дослідники Хайнц Арно Драуерт і Томас Отто Літц зробили сенсаційне відкриття, яке вони описали в журналі Nature Conservation. Вчені виявили живу популяцію Moema claudiae у невеликому тимчасовому ставку в лісі.

"Для мене повторне відкриття Moema claudiae - це щось особливе. Це показало, що тепер у нас є можливість зберегти цей вид у дикій природі. Я тим більше радий, що професор Вілсон Коста назвав цей вид на честь своєї дружини Клаудії, і я хотів би скористатися цією можливістю, щоб подякувати йому за десятиліття співпраці та підтримки", - заявив Літц.

У виданні додали, що ці риби проносяться через життя в ефемерних водоймах під час дощів і відкладають стійкі до посухи яйця в багнюці, а потім зникають, коли ставки висихають. Пізніше вони знову з'являються з наступною зливою.

У виданні наголосили, що така стратегія виживання працює доти, доки люди не спрощують ландшафт і не осушують, не розорюють або не забруднюють невеликі басейни, в яких дозрівають яйця риб Moema claudiae.

У виданні поділилися, що Болівія за останні 25 років втратила майже 10 мільйонів гектарів лісу. Вирубка лісів і розширення сільськогосподарських угідь знищують ті самі мікроводно-болотні угіддя, від яких залежать ці риби.

Вчені вважають риб Moema claudiae так званими "екологічними індикаторами". З їхньою допомогою можна дізнатися, що ландшафт усе ще функціонує так, як повинен.

Крім того, ці риби також є еволюційними оригіналами. Знищення однієї популяції може стерти майбутнє всього роду.

Чи є у риб язик

Раніше в IFLScience розповіли, чи є у риб язик. Виявляється, що у деяких видів є орган, який дуже схожий на язик як за формою, так і за функціями.

Замість язика у риб є так званий базигіал. Це кісткова пластина на дні рота, яка трохи схожа на язик, але не має такої ж рухливості, поділилися у виданні.

Базигіал складається з кісток і не має м'язів. Також у цього органу немає смакових рецепторів, а його рухливість сильно обмежена.

