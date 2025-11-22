До Женеви також прибудуть радники з національної безпеки з Німеччини, Франції та Великої Британії.

Секретар армії США Ден Дрісколл разом зі своєю командою сьогодні, 22 листопада, прибули до Женеви, де вони зустрінуться з високопоставленими українськими урядовцями для обговорення наступних кроків щодо досягнення миру в Україні. Про це пише CNN з посиланням на американського чиновника.

Зазначається, що держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник США Стів Віткофф приєднаються до переговорів у Женеві завтра, 23 листопада. Сторони планують узгодити формулювання перед зустріччю президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, співрозмовник видання розповів, що також заплановано зустріч російської та американської делегацій для обговорення "мирного плану" щодо України. За його словами, зустріч відбудеться найближчим часом.

Відео дня

Дипломатичне джерело повідомило журналістам, що до Женеви прибудуть і радники з національної безпеки з Німеччини, Франції та Великої Британії. Вони також візьмуть участь у зустрічі.

Переговори про завершення війни - важливі новини

Нагадаємо, що раніше Reuters із посиланням на джерела писало, що вже 23 листопада в Женеві представники Європи, США та України обговорять "мирний план" для України, запропонований Вашингтоном. Зазначається, що Європу в Женеві представлять Франція, Велика Британія та Німеччина, які утворюють неформальний безпековий альянс під назвою E3.

Крім того, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що найближчими днями відбудуться консультації України та партнерів щодо мирних переговорів. Він повідомив, що підписав указ про склад делегації України, а також затвердив усі відповідні директиви.

Вас також можуть зацікавити новини: