Жоден апарат збито не було.

У Нідерландах над авіабазою, що на південному сході країни, були помічені невідомі дрони. Голландські військові застосували зброю.

Як повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство оборони країни, інцидент стався ввечері у пʼятницю, 21 листопада. Дрони помітили між 19:00 і 21:00 співробітники служби безпеки авіабази Волкел, розташованої поблизу німецького кордону.

"Співробітники ВПС застосували зброю з землі, щоб збити дрони. Дрони відлетіли і не були знайдені", – йдеться в заяві міністерства.

Там додали, що не зрозуміло, чому безпілотники літали в районах, де їх застосування заборонено. Військова поліція поінформувала, що розпочато розслідування.

Дрони в Європі

Останнім часом у Європі почали фіксувати роботу невідомих дронів. До прикладу, в Бельгії на початку листопада безпілотники помітили над військовою авіабазою, де зберігається ядерна зброя. З 2027 року там планують розмістити винищувачі F-35.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен вважає, що ці безпілотники запускали, щоб шпигувати за винищувачами та боєприпасами.

Також дрони фіксували в Норвегії, Німеччині, та інших країнах.

