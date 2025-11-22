Їх не влаштовує пропозиція в її первісному вигляді.

Уряди в Лондоні, Берліні та Парижі були захоплені зненацька американським "мирним планом" щодо України, представленим цього тижня. У підсумку європейці узгодили свої позиції з приводу пропозиції США на полях саміту G20 у Південній Африці, пише Der Spiegel.

Німеччина та інші ключові прихильники України відкидають цей план у його нинішньому вигляді. Хоча проєкт може слугувати базою, над ним необхідно продовжувати працювати, йдеться в заяві, опублікованій після екстреної зустрічі на полях саміту G20.

Європейські країни наголосили, що готові брати участь у процесі, щоб забезпечити стійкість майбутнього світу. США було надіслано істотно перероблену версію спірного 28-пунктного плану. Подробиці поки що не розголошуються.

Голова Євроради Антоніу Кошта, своєю чергою, заявив, що ЄС вітає зусилля США щодо встановлення миру в Україні. Але 28 пунктів президента США Дональда Трампа потребують доопрацювання.

"Я запросив усіх 27 лідерів ЄС на спеціальну зустріч щодо України на полях саміту ЄС-Африканський союз, який відбудеться в Луанді в понеділок", - зазначив він у соціальній мережі X (Twitter).

Раніше УНІАН повідомляв, що лідери Європи, Канади та Японії назвали неприйнятні пункти "мирного плану" Трампа. Вони визнали, що план із 28 пунктів містить "важливі елементи", необхідні для встановлення справедливого і міцного миру. Однак є нюанси.

Тож європейці хочуть змінити щонайменше 4 пункти "мирного плану" Трампа. Насамперед, європейці не погоджуються з пропозицією щодо поділу територій, а саме визнання всього Донбасу та Криму російськими.

