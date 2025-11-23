Демократка Джин Шахін каже, що в цьому плані є багато "абсолютно неприйнятних" речей.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що 28-пунктний "мирний план" щодо завершення війни в Україні "не є планом адміністрації (Трампа, – ред.)". Про це пише Sky News із посиланням на слова двох американських сенаторів.

Так, під час Міжнародної конференції з питань міжнародної безпеки, яка відбулася в Канаді, незалежний сенатор від штату Мен Ангус Кінг і сенатор-демократ від штату Нью-Гемпшир Джин Шахін розкритикували цей план. Згодом вони розповіли, що вони та інші сенатори говорили з Марко Рубіо.

За словами Кінга, Рубіо повідомив їм, що цей план "не був планом адміністрації", а був "списком побажань росіян".

Своєю чергою, Джин Шахін заявила, що це була "російська пропозиція".

"У цьому плані є так багато речей, які є абсолютно неприйнятними", – додала вона.

Схожу заяву зробив сенатор-республіканець Майк Раундс:

"Це не наш мирний план. Ця адміністрація не несе відповідальності за оприлюднення цього плану в його нинішньому вигляді, вони хочуть використати його як відправну точку".

Незважаючи на це, президент США Дональд Трамп підтримав план, розроблений його переговірником Стівом Віткоффом разом із радником Кремля Кирилом Дмитрієвим.

"Ми вважаємо, що маємо спосіб досягти миру. Він [Зеленський] повинен буде його схвалити. Йому [Зеленському] це має сподобатися, а якщо не сподобається, то, мабуть, вони просто продовжать воювати", – казав американський лідер.

Видання The Economist пише, що "мирний план" Трампа написаний недолуго і його неможливо реалізувати. Автори статті зазначають, що той факт, що цей план надто вигідний для Росії є половиною проблеми. Він може становити небезпеку не лише для України чи Європи, а й для самих США.

Тим часом The Guardian заявляє, що цей план є мрією Кремля і кошмаром для України. Американський правозахисник і колишній виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот зауважив, що Трамп продовжує вважати, що війна в Україні – це просто територіальна суперечка. Через це він думає, що передача Путіну частини української території змусить його відмовитися від подальшої агресії.

