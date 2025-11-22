Ще рік тому Марджорі Тейлор Грін була палкою прихильницею Трампа.

Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, відома своєю різко антиукраїнською позицією, подала у відставку після гучної сварки з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Politico.

Грін зробила несподівану заяву у своєму відеозверненні у п’ятницю ввечері, прямо пославшись на свою сварку з Трампом. Грін заявила, що піде у відставку з посади 5 січня.

Як зазначає Politico, стосунки колись палкої трампістки з її політичним кумиром погіршилися після того, як вона приєдналася до закликів демократів оприлюднити так звані файли Епштейна – архів матеріалів щодо сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, що проливають світло на його зв’язки із американськими політиками і бізнесменам, включно із самим Трампом.

Крім того Грін критикувала багато рішень Трампа щодо внутрішньої економічної та зовнішньої політики. Конфлікт досяг апогею минулого тижня, коли президент США у дописі в соцмережі назвав Грін "зрадницею" та "божевільною" і заявив, що не буде підтримувати її кандидатуру на виборах до Конгресу в наступному році.

"Її відставка відображає зростаючий розкол у русі MAGA, який привів Трампа до влади завдяки популістському порядку денному, який Грін агресивно підтримувала", – пише Politico.

Антиукраїнська позиція Марджорі Тейлор Грін

Як писав УНІАН, Марджорі Тейлор Грін є депутатом нижньої палати Конгресу США – Палати представників – від одного з округів штату Джорджія. Вона має неоднозначну репутацію правого політика-популіста із радикально ізоляціоністськими поглядами.

Стоячи на позиціях "Америка понад усе", вона є занадто радикальною навіть для республіканців. Це зокрема проявлялося в її ставленні до усього, що стосується американської допомоги Україні. Грін виступала різко проти передачі зброї і фінансової підтримки Києва, вважаючи, що американці не повинні витрачати ані цента на війну в Європі.

При цьому вона критикувала прагнення України повернути окуповані Росією території і навіть виступала проти українських ударів по військових об’єктах РФ на окупованій території. Президента України Грін кілька разів називала "диктатором".

