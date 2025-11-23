Представлений Сполученими Штатами Америки "мирний план" для завершення війни в Україні є хорошою основою для роботи. Проте його треба переглянути із залученням представників Європи.
Таку заяву зробив у коментарі журналістам на зустрічі G20 в Південній Африці президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Reuters. Він зазначив, що в цьому плані є "досить знайомі ідеї".
"Він хороший тим, що пропонує мир і визнає важливі елементи з питань суверенітету, гарантій безпеки. Але це основа для роботи, яку потрібно переглянути, як ми це зробили минулого літа, тому що цей план, по-перше, не був узгоджений з європейцями", – акцентував французький лідер.
Макрон пояснив, що багато речей у цьому плані зачіпають європейців: заморожені активи РФ перебувають в Європі, європейська інтеграція України – теж у руках європейців.
"Знання про те, що робить НАТО, знаходиться в руках членів НАТО. Тому є багато речей, які не можуть бути просто американською пропозицією, які вимагають ширших консультацій", – констатував Еммануель Макрон.
"Мирний план" Трампа: як реагує світ
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що запропонований Сполученими Штатами Америки план щодо врегулювання війни в Україні потребує доопрацювань.
"Ця пропозиція вимагає спільної роботи. Росія не може нав'язувати Україні та Європі свої умови", – додав Туск.
Колишній премʼєр Великої Британії Борис Джонсон, своєю чергою, назвав план нічим не обґрунтованим примусом України до капітуляції. За його словами, "так званий мирний план передбачає військову кастрацію України".