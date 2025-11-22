Туск обговорив "мирний план" із президентом України Володимиром Зеленським.

"Мирний план", який США передали Україні, потребує доопрацювань. Ба більше, Москва не може нав'язувати Україні та Європі свої умови. Таку думку висловив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на своїй сторінці в соцмережі X.

Він поділився, що нещодавно поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським. Туск розповів, що однією з головних тем розмови став "мирний план" щодо України.

"Щойно Володимир Зеленський у телефонній розмові виклав свою позицію з приводу американського мирного плану. Ця пропозиція вимагає спільної роботи. Росія не може нав'язувати Україні та Європі свої умови", - написав прем'єр Польщі.

Туск підкреслив, що все, що стосується Польщі, має бути погоджено з польським урядом.

Запропонований Україні "мирний план" не є фінальним документом

Раніше президент США Дональда Трамп підтвердив, що запропонований Україні "мирний план" не є фінальним документом. Він підкреслив, що Вашингтон хоче досягти миру.

Також Трамп сказав, що якщо президент України Володимир Зеленський не погодиться на цей "мирний план", то "він зможе продовжувати боротися щосили".

