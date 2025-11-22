"Мирний план", який США передали Україні, потребує доопрацювань. Ба більше, Москва не може нав'язувати Україні та Європі свої умови. Таку думку висловив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на своїй сторінці в соцмережі X.
Він поділився, що нещодавно поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським. Туск розповів, що однією з головних тем розмови став "мирний план" щодо України.
"Щойно Володимир Зеленський у телефонній розмові виклав свою позицію з приводу американського мирного плану. Ця пропозиція вимагає спільної роботи. Росія не може нав'язувати Україні та Європі свої умови", - написав прем'єр Польщі.
Туск підкреслив, що все, що стосується Польщі, має бути погоджено з польським урядом.
Запропонований Україні "мирний план" не є фінальним документом
Раніше президент США Дональда Трамп підтвердив, що запропонований Україні "мирний план" не є фінальним документом. Він підкреслив, що Вашингтон хоче досягти миру.
Також Трамп сказав, що якщо президент України Володимир Зеленський не погодиться на цей "мирний план", то "він зможе продовжувати боротися щосили".