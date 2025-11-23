Зустріч чиновників Трампа з росіянами в Маямі викликає питання.

Американські чиновники і конгресмени дедалі більше стурбовані зустріччю, яка відбулася минулого місяця і на якій представники адміністрації Трампа зустрілися з Кирилом Дмитрієвим, російським емісаром, який перебуває під санкціями США, щоб розробити план припинення війни в Україні, повідомили кілька джерел, знайомих із ситуацією.

Зустріч відбулася наприкінці жовтня в Маямі. У ній брали участь спеціальний посланник президента США Стів Віткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер і Кирило Дмитрієв - голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), одного з найбільших суверенних фондів Росії, пише Reuters.

Дмитрієв - близький соратник кремлівського диктатора Володимира Путіна. Він відіграє ключову роль в обговореннях зі США, пов'язаних із війною. За словами високопоставленого американського чиновника, адміністрація Трампа навіть видала спеціальний дозвіл на його в'їзд до США. Адже його та РФПІ було внесено до санкційного списку уряду США 2022 року.

Як повідомили два джерела, знайомі із ситуацією, зустріч у Маямі завершилася створенням 28-пунктного плану щодо закінчення війни. Цей план став несподіванкою для багатьох американських чиновників і спричинив збентеження в посольствах у Вашингтоні та в столицях Європи. План також викликав критику з боку України та її союзників, оскільки, на їхню думку, він сильно схильний на користь Росії.

Документ, що містить великі поступки з боку України, суперечить жорсткішій лінії адміністрації Трампа щодо Москви, включно з нещодавніми санкціями проти російського енергетичного сектора, пише ЗМІ.

Журналісти зазначають, що поки що невідомо, чи прийшов Дмитрієв до Маямі з готовими російськими вимогами і чи було їх включено до проєкту мирного плану. Однак повідомляється і те, що в Маямі перебував і секретар РНБО України Рустем Умеров, який обговорював план із Віткоффом. Сам Умеров стверджує, що його роль була "технічною", і заперечує, що обговорював зміст плану з американськими представниками.

Що ще відомо про потенційний мирний план

Представниця Білого дому Каролайн Левітт заявила, що будь-який план має "передбачати гарантії безпеки і стримування для України, Європи і Росії", а також економічні стимули для України і Росії.

"Цей план було складено з урахуванням реалій ситуації та пошуку найкращого варіанту "виграш-виграш", за якого обидві сторони отримають більше, ніж змушені поступитися", - сказала вона. Трамп же заявив, що очікує підписання плану Зеленським до свята Дня подяки.

А згодом зауважив, що його пропозиція не є остаточною, що залишає простір для коригувань, оскільки Україна та її європейські союзники заявили, що план може стати основою для перемовин, але потребує значних змін.

Деякі чиновники були не в курсі

За словами двох джерел, знайомих із планом, багатьом високопоставленим чиновникам Держдепартаменту і Ради нацбезпеки США не було повідомлено про роботу над документом. Спецпосланець з питань України Кіт Келлог - який вів переговори з Україною щодо припинення війни і планує піти у відставку в січні - також був виключений з переговорів між Віткоффом і Дмитрієвим.

А ось держсекретар США Марко Рубіо, за словами одного з високопоставлених американських чиновників, був обізнаний про 28-пунктний план.

"Держсекретар Рубіо був тісно залучений до всього процесу розроблення плану щодо закінчення війни в Україні. Будь-які твердження про зворотне абсолютно неправдиві. Це включає в себе численні контакти з обома сторонами конфлікту для обміну ідеями та пошуку стійкого миру", - заявив заступник офіційного представника Держдепартаменту Томмі Пігготт.

Однак деякі американські чиновники та інші особи, опитані Reuters, не погодилися з цим твердженням. Один із чиновників повідомив, що план містить пункти, які держсекретар раніше і зовсім відкидав.

План із вигодою в бік Росії

Ситуація викликала занепокоєння в адміністрації і в Конгресі: є побоювання, що Віткофф і Кушнер обійшли міжвідомчі процедури, а обговорення з Дмитрієвим призвели до появи плану, вигідного Росії.

У документ включено вимоги, які Росія висувала раніше: Україна повинна відмовитися від частини територій на сході, визнати Крим російським і пообіцяти ніколи не вступати в НАТО.

"У цього так званого "мирного плану" серйозні проблеми, і я вкрай сумніваюся, що він приведе до миру. Україна не повинна бути змушена поступатися своїми землями одному з найжорстокіших військових злочинців світу - Путіну", - заявив сенатор-республіканець Роджер Уікер.

Обговорення адміністрації з Дмитрієвим також викликають тривогу в американській розвідці, повідомив один із чиновників.

Дмитрієв раніше використовував своє становище в РФПІ для налагодження контактів із західними урядами і бізнесом, навіть незважаючи на санкції США. Під час першого терміну Трампа Дмитрієв встановив контакти з його командою, намагаючись "перезавантажити" відносини між США і Росією.

У звіті спецпрокурора Роберта Мюллера за 2019 рік ідеться про те, що Дмитрієв обговорював американо-російські відносини на зустрічі 2017 року з Еріком Прінсом, ексглавою Blackwater і союзником Трампа. Також, за даними звіту, Дмитрієв склав план примирення США і Росії на зустрічі з другом Кушнера.

Під час пандемії Дмитрієв безпосередньо взаємодіяв із Кушнером щодо постачань ventilators (апаратів ШВЛ) у США - постачання відбувалося через РФПІ, що викликало занепокоєння в Мінфіні США щодо можливого порушення власних санкцій.

Останніми роками Дмитрієв з'являвся в ефірах американських телеканалів і на майданчиках на кшталт Всесвітнього економічного форуму в Давосі, просуваючи ідею зміцнення торговельних зв'язків між США і Росією. Судячи з публічних звітів, саме цю ж лінію він просував і на зустрічі в Маямі.

Ще один "дивний" нюанс

Під час візиту Дмитрієв також зустрівся з конгресвумен-республіканкою Анною Луна. Вони обговорили розширення торговельних зв'язків між США і Росією. Організація зустрічі відбулася незабаром після того, як Луна заявила, що отримала "файли Кеннеді" від Росії.

На одних із кадрів Луна і Дмитрієв були зображені в конференц-залі готелю Faena в Маямі. Сайт готелю вказує, що Faena належить компанії Access Industries, якою керує Лен Блаватник.

Блаватник, який народився в Україні і має громадянство США та Великої Британії, заробив статки в тандемі з російським мільярдером Віктором Вексельбергом, який перебуває під санкціями США, пише ЗМІ.

Представник Блаватника заявив, що після вторгнення Росії в Україну 2022 року він повністю вийшов з усіх російських активів. Однак тут і випливає головний нюанс. Компанія Віткоффа - Witkoff Group - веде спільний бізнес із Блаватником, включно з проєктами в Маямі.

Інші новини про план Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що Європа надіслала США контрпропозицію щодо 28 пунктів мирного плану Трампа. Німеччина та інші ключові прихильники України відкидають цей план у його нинішньому вигляді. На їхню думку, його потрібно доопрацьовувати.

The Economist же заявило, що мирний план Трампа написаний безглуздо, і що його неможливо реалізувати. Те, що він занадто вигідний для Росії, - лише половина проблеми. Мирний план із 28 пунктів, який Америка просуває як основу для припинення війни в Україні, розпливчастий, незбалансований і непрактичний.

