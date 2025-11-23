Ворог застосував безпілотники.

Російські окупаційні війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Про це повідомив очільник очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко.

"У Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі. Попередньо, є постраждалі", – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Тим часом у Васильківській громаді горить приватний будинок, додав Гайваненко.

Деталі щодо наслідків російської атаки уточнюються.

Атаки РФ по Україні

Ввечері у суботу російські війська обстріляли Запоріжжя. За останніми даними, постраждали шестеро людей. Ворог атакував житловий квартал, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни завдали удару по житловому кварталу – туди, де люди просто живуть своє життя. Туди, де має бути безпека та тиша. Тепер там уламки, дим, пошкоджені будинки, автівки, магазин", – написав він.

Тим часом у Тернополі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару 19 листопада. За даними ДСНС України, загинуло 33 людини, з них 6 дітей. Постраждали 94 особи, з них 18 дітей. Вдалося врятувати 46 людей, серед яких семеро дітей.

Шість осіб вважаються зниклими безвісти. Серед них – одна дитина.

