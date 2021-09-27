Залежно від компанії, річна, фіксована ціна "блакитного палива" у жовтні коливатиметься від 7,80 до 13,50 грн за кубометр.

Газопостачальні компанії оприлюднили жовтневі ціни на газ для побутових споживачів.

Про це повідомляє консультаційний центр "Газправда", посилаюсь на данні власного моніторингу.

Річні базові ціни на газ залишаються стабільними та значно вигіднішими за місячні тарифні плани п’ятий місяць поспіль. Як і раніше, залежно від компанії, річна, фіксована ціна газу у жовтні коливатиметься від 7,80 до 13,50 грн за кубометр.

Найнижчі ціни запропонували "Агросинтез Трейдінг" (7,80 грн за кубометр), дочірнє підприємство "Евода Трейд" КП "Луцькводоканал" (7,88 грн за кубометр), "Черкасигаз Збут" і "Уманьгаз Збут" (7,89 грн за кубометр), а також газопостачальна компанія "Нафтогаз України" (7,96 грн за кубометр).

Читайте такожУдар по Україні: оприлюднено подробиці газового контакту Угорщини з "Газпромом"При цьому найвищі цінники на газ – 13,5 грн за кубометр – встановили Чернівецька обласна енергопостачальна компанія, Житомирська обласна енергопостачальна компанія та Херсонська обласна енергопостачальна компанія.

Проте загалом більшість компаній встановила ціни на рівні до 9 грн за кубометр.

Ціни на газ - довідка УНІАН

З 1 травня всі побутові споживачі газу були автоматично переведені на фіксований річний тариф, який діятиме з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. При цьому споживачі купуватимуть газ за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

З 1 жовтня 2021 року газопостачальна компанія "Нафтогаз України" вводить новий тарифний план "комфортний сезон", який дозволить платити за газ рівномірними частинами щомісяця. Тарифний план діятиме з 1 жовтня до 30 квітня.

Ціна на газ в тарифному плані становить 7,96 грн за куб.м з ПДВ без вартості розподілу (доставки), і вона зафіксована на весь опалювальний сезон.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ціни на газ в Європі і світі зараз найвищі за останні 20 років. Він розповів, наскільки подорожчає газ у жовтні.

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Автор: Ганна Бредіхіна