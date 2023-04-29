Global Witness не наполягає на прямому зв'язку між родовищами Wintershall та російським ланцюжком військових поставок, проте вважає, що виявлені зв'язки заслуговують на подальше вивчення.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну не виключено, що родовища німецької нафтогазової компанії Wintershall в її спільних з "Газпромом" підприємствах постачають паливо для російської армії.

Як зазначається в спільному розслідуванні Global Witness та Radio Free Europe (RFE), у листопаді 2022 року та січні 2023 року німецькі ЗМІ стверджували, що з газового конденсату Wintershall могло вироблятися пальне, яке Росія використовувала для бомбардувань України.

Global Witness не наполягає на прямому зв'язку між родовищами спільного підприємства Wintershall і російським ланцюжком військових поставок. Проте, як зазначається в матеріалі, виявлені зв'язки заслуговують на подальше вивчення.

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У 2014 році, після вторгнення Росії в Крим, Wintershall заявив про зближення з "Газпромом".

Попри спростування Wintershall, в розслідуванні розкриті дані про залізничні вантажні перевезення, які розкривають ланцюги поставок, що з'єднують сибірські газові родовища Wintershall з російською армією.

Як йдеться в матеріалі, газовий конденсат з родовищ Wintershall в Західному Сибіру живить нафтопереробний завод в Салаваті, що відправляє дизель російським військовим постачальникам.

"Одержувачами цього дизеля є постачальники військової частини Федеральної служби охорони (ФСО), що відповідає за особисту охорону Володимира Путіна", – йдеться в матеріалі.

НПЗ в Салаваті управляється дочірньою компанією "Газпрому" під назвою "Газпром Нафтохім Салават".

У Wintershall є кілька спільних підприємств в Росії з російським "Газпромом", в тому числі "Ачімгаз" та "Ахім Девелопмент".

Наприкінці 2022 року Wintershall підтвердив, що газовий конденсат відправляється з Ачімова в дочірню компанію "Газпрому" "Газпром переробка".

Як йдеться в матеріалі, за кілька місяців до вторгнення в Україну Росія схвалила різні дизельні продукти Салавату для військового використання. В цей же час різко зросли залізничні поставки палива зі станції біля Салавата в прикордонні з Україною регіони. Вони тривали протягом усього часу з початку війни і знову різко зросли наприкінці 2022 року.

Аналіз російських державних закупівель показує, що Салаватський НПЗ у 2022 році відправляв дизпаливо безпосередньо компаніям, які мають історію військових контрактів.

Global Witness спростовує дані заяви.

Війна в Україні та Wintershall

24 лютого 2021 року німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea припинила фінансування "Північного потоку-2".

5 листопада 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Wintershall Dea постачає "Газпрому" газовий конденсат.

24 січня 2023 року повідомлялося про те, що "Газпром" спустошив рахунки найбільшої нафтогазової компанії Німеччини. Майже 2 мільярди євро готівки Wintershall зникли.

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