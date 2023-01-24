Майже 2 мільярди євро готівки Wintershall зникли.

Доля російського бізнесу найбільшої нафто-газової компанії Німеччини Wintershall є ознакою тяжкого становища західних компаній, які намагаються вирватися з країни-ізгоя, що знаходиться під жорсткими міжнародними санкціями.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на головного виконавчого директора Wintershall Dea Маріо Мерена, який провів більшу частину минулого року, виправдовуючи присутність компанії в Росії і той факт, що дочірня компанія BASF була однією з останніх західних компаній, які продовжували видобувати нафту і газ після нападу РФ на Україну.

Як зазначив Мерен, компанія, нарешті, йде з Росії, проте "Газпром" взяв під свій контроль спільні підприємства німецької компанії в Сибіру і спустошив їх спільні банківські рахунки. Як йдеться в матеріалі, майже 2 мільярди євро готівкових коштів Wintershall зникли.

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Мерен, який раніше виступав за більш тісні зв'язки з Росією, визнав, що працювати в РФ більше "недоцільно".

Основний власник компанії BASF заявив, що його дочірня компанія "втратила фактичний вплив" на свої газові родовища в Росії і що група списала 7,3 млрд євро у зв'язку з рішенням Wintershall про відхід, в результаті чого чистий збиток компанії в минулому році становив 1,4 млрд євро.

Війна в Україні та позиція Wintershall:

24 лютого 2021 року німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea припинила фінансування "Північного потоку-2".

5 листопада 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Wintershall Dea постачає "Газпрому" газовий конденсат.

Крах російської економіки:

24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, найбагатші люди Росії в сукупності втратили 46,6 млрд доларів. Станом на кінець 2022 року їх втрати наблизилися до 100 млрд дол.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

21 грудня 2022 року в "Роскосмосі" визнали рекордні збитки.

10 січня 2023 року Росія визнала рекордне зростання дефіциту держбюджету.

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