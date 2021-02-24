Керівництво компанії побоюється "агресивного підходу до виконавців проекту" з боку США.

Нафтогазова компанія Wintershall Dea повідомила, що не планує надалі фінансувати російський газопровід «Північний потік-2».

Про це йдеться у звіті компанії.

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Керівництво компанії побоюється "агресивного підходу до виконавців проекту" з боку США, які посилили санкції проти "Північного потоку-2".

"Платежі по кредиту для Nord Stream 2 склали €730 млн і були завершені до перегляду закону США "про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA). Подальші виплати не плануються", - йдеться у звіті.

Історія "Північного потоку-2"

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Автор: Олена Коваленко